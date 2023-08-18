Saadet Partili Çalışkan'dan Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin değerlendirme

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara yönelik Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısında bulunup bulunmayacaklarına yönelik "Her problemde Meclis'in akşamdan sabaha toplantıya çağırılmasını da doğru bulmuyoruz" dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgelerindeki sorunların tartışılması için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırma konusunda "Her problemde Meclis'in akşamdan sabaha toplantıya çağırılmasını da doğru bulmuyoruz" dedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, Saadet Partisi grubunun, deprem bölgesine ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmayacağını sorusunu yanıtladı.

Çalışkan, "Meclis'in tatilini uygun bulmadığımızı ve bu dönem çalışması gerektiğini ifade etmiştik. Ekonomi ve çevre gündemi ile ilgili Meclis iki defa toplantıya çağırıldı" diye konuştu.

Meclis'in yeniden çağırılıp deprem yaşayan bölgelere ilişkin sorunların gündeme getirilmesinin gündemlerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, "Her problemde, akşamdan sabaha toplantıya çağırılmasını da doğru bulmuyoruz. Bu açıdan diğer siyasi partilerle de görüşerek, halkın ilettiği tepkileri değerlendirerek, Grup Başkanlığımız önümüzdeki günlerde bu konuda gerekli açıklamayı yapacaktır. Kesinleşmiş bir şey yok" şeklinde konuştu.