Saadet Partisi'nden yapay zeka ile 'iki yüzlü ekonomi' şarkısı

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından 'Enflasyon karşısında; O eski halinden eser yok şimdi! #İkiYüzlüEkonomi” notuyla video yayınladı. Videoda, 200 TL’nin alım gücünün ne kadar düştüğüne ilişkin görüntüler yer aldı.

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile 200 liranın enflasyon karşısındaki değer kaybına dikkat çekti.

Enflasyon karşısında;

O eski halinden eser yok şimdi!#İkiYüzlüEkonomi 🎶 pic.twitter.com/nIuXxHrOv0 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 3, 2024

Yapay zeka tarafından hazırlanan ve “Enflasyon karşısında; O eski halinden eser yok şimdi! #İkiYüzlüEkonomi” notuyla paylaşılan videoda; şarkı sözleri ve afişlerle “tereyağı, peynir, et ve akaryakıt” gibi ürünlerin fiyatlarına dikkat çekildi. 200 liranın artık 1 kg peynir etmediği vurgulandı. Saadet Partisi "#İkiYüzlüEkonomi" ifadesiyle 200 TL’nin alım gücünün ne kadar düştüğünü gündeme getiririldi.