Saadet Partisi'nden yerel seçimlere tek başına girme sinyali

Diyarbakır'da konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Seçimlere olabildiği ölçüde tek başımıza girmenin altyapısını oluşturuyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, partisinin yaklaşık 6,5 ay sonra yapılacak yerel seçimlere tek başına girmek için çalıştığını belirtirken Gelecek Partisi ile görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Partisinin Diyarbakır İl Başkanlı tarafından bir kafede düzenlenen "STK temsilcileri ve basın mensupları ile buluşma" programında konuşan Kaya, yaklaşan yerel seçimlere yönelik tutumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi kararımız bu seçimlere tek başımıza girebilmek ancak Gelecek Partisi ile bir grup kurduk ve yerel seçimler için birlikte bir strateji belirleme çalışmamız var. Detaylar konusunda şu an bir şey söylemek erken. Bu salı günü genel başkanlarımızın katılacağı ortak bir çalışmamız olacak. Ancak seçimlere biz olabildiği ölçüde tek başımıza girmenin altyapısını oluşturuyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

Mayıs ayında muhalefetin kaybettiği seçimleri de değerlendiren Kaya, toplumsal olarak en büyük sıkıntının ötekileştirme ve kamplaşma olduğunu söyledi:

"Bizim en büyük sıkıntımız kamplaşma, ayrıştırma, ötekileştirme. Siyasetin dili çözüm üretmeye dönük değil, insanları bulundukları noktalarda tahkim etmeye dönük bir dildir. Bu dil doğru değildir. Bu ülkede asgari müştereklerimiz var. Böyle bir ortamda, ülkemizin birliğini, beraberliğini, hukukunu, kardeşliğini ortaya koymak adına bir çabaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz."