Saadet Partisi'nin adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim adaylarının 3 Şubat'ta Ankara'da tanıtılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday belirleme süreci devam ederken Saadet Partisi'nin ise adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, belediye başkan adaylarının 3 Şubat'ta tanıtılacağı ifade edildi.
Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin "Milli Görüş" belediyeciliği anlayışı da açıklanacak.
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Saadet Partisi, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıklamıştı. Elazığ’da Abdullah Akın, Uşak’ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak’ta Cem Dereli aday gösterilmişti.
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