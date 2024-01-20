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Saadet Partisi'nin adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim adaylarının 3 Şubat'ta Ankara'da tanıtılacağı belirtildi.

Yerel Seçim 2024
  • 20.01.2024 16:25
  • Giriş: 20.01.2024 16:25
  • Güncelleme: 20.01.2024 16:36
Kaynak: DHA
Saadet Partisi'nin adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday belirleme süreci devam ederken Saadet Partisi'nin ise adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu. 

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, belediye başkan adaylarının 3 Şubat'ta tanıtılacağı ifade edildi.

Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin "Milli Görüş" belediyeciliği anlayışı da açıklanacak.

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Saadet Partisi, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıklamıştı. Elazığ’da Abdullah Akın, Uşak’ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak’ta Cem Dereli aday gösterilmişti.

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