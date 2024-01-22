Saadet Partisi'nin İstanbul adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Saadet Partisi, İBB Başkan adayını pazar günü açıklayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da aday çıkarmaya karar veren Saadet Partisi, adayını pazar günü duyuracak.
İBB Başkan Adayı Tanıtım toplantısı 28 Ocak Pazar saat 12.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Aday, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki toplantıda resmen açıklanacak.
Saadet Partisi, Elazığ, Uşak, Isparta, Trabzon ve Isparta illerinin belediye başkan adaylarını bugün açıklamıştı.
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