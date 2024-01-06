Saat verildi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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