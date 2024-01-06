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Saat verildi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Güncel
  • 06.01.2024 13:40
  • Giriş: 06.01.2024 13:40
  • Güncelleme: 06.01.2024 13:43
Kaynak: AA
Saat verildi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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