Saat verildi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Güncel 06.01.2024 13:40 Giriş: 06.01.2024 13:40

Güncelleme: 06.01.2024 13:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi