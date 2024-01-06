Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak.
Kaynak: AA
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.
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