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Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak.

Güncel
  • 06.01.2024 09:18
  • Giriş: 06.01.2024 09:18
  • Güncelleme: 06.01.2024 09:22
Kaynak: AA
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

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