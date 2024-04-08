Sabah Gazetesi şaşırttı: Özgür Özel röportajını manşete taşıdı

Uzun zamandır CHP'ye ve genel başkanlarına yalnızca hedef gösterdiği haberlerde yer veren yandaş Sabah Gazetesi, Yavuz Donat’ın Özgür Özel’le yaptığı söyleşiyi manşetine taşıdı

Yıllardır CHP'yi, genel başkanlarını ve yöneticilerini hedef gösteren haberlere imza atan yandaş Sabah Gazetesi, Yavuz Donat'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı söyleşiyi manşetine taşıdı.

“Makama saygıdan taviz yok” manşetiyle çıkan gazetenin manşetinde AKP'li Cumhurbaşkanı yerine CHP lideri Özel'in olması görenleri şaşırttı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubunun sahibi olduğu Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP ile ilgili hiç haber yer almadı.

Manşetten verilen söyleşide Özgür Özel’in yol haritası, Ramazan Bayramı nedeniyle Erdoğan'ı arayacağı ve “nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz verilmeyeceğini' söylemesi aktarıldı.

Söyleşide Yavuz Donat, “Bayram Sohbeti” başlığında “Genel başkan seçildikten 153 gün, yerel seçimden de 8 gün sonra Özgür Özel ile keyifli bir bayram sohbeti yaptık” diye yazdı.