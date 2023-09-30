Sabah yazarı 'yalan ifadeleri' nedeniyle Murat Ongun'dan özür diledi

İETT otobüslerinde mantar yetiştiğine ilişkin yalan haberi "Kabul edin mantarlar çok iyi" başlığıyla köşesine taşıyan Sabah yazarı Melih Altınok İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve okurlarından özür diledi.

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "İETT otobüslerinde mantar yetişiyor" şeklindeki gerçek dışı iddiası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun ve okurlarından özür diledi.

Altınok, yine iktidar yandaşı ahaber.com.tr'de yayımlanan "Mantarlar İETT otobüsünde değilmiş" başlıklı yazısında, "Evet, medyada sürekli bakımsızlıklarıyla gündeme gelen İBB otobüslerinde mantar bitmesi gözüme çok da sürreal bir iddia gibi görünmemişti. Hayatın doğal akışına uygundu. Görüntüler de tatmin edici seviyede netti. Ben de sorunun vardığı trajikomik seviyeyi çok iyi tasvir ettiğini düşündüğüm için ironik bir yazı yazdım" ifadelerine yer verdi.

"Seçim süreci yaklaşırken daha dikkatli olmalıydım" diyen Altınok, "Murat Ongun'dan ve okurlarımdan özür diliyorum" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yer alan bir görüntü sonrasında iktidara yakın medyada, İETT'ye bağlı hizmet veren otobüslerde mantar olduğu iddiası servis edilmişti.

Sabah yazarı Melih Altınok "Kabul edin mantarlar çok iyi" başlıklı köşesinde, "Bir vatandaş görüntülemiş.Evet, evet bildiğiniz şapkalı mantar; küf müf değil. Burcu nedir, Merkür retrosu metroya girip yürüyen merdivenleri bozduğundan beri ne hâldedir bilmiyorum ama Murat Ongun’dan iddiayla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Öyle ya haberlerde “organik” diyorlar ama kültür mantarı da olabilirler. Zehirli falan olmasınlar sonra? Mantar bu, sağı solu belli mi olur. Bu arada itiraf et Murat; iki gazeteci olarak konuşuyoruz, mantarları görünce sen de içinden bir “oha” çektin değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu görüntülerin Sırbistan’da çekildiği ortaya çıkmıştı.