Sabiha Gökçen'de e-pasaport turnikeleri 17 saat hizmet dışı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki e-pasaport turnikelerinin, yapılacak çalışma dolayısıyla yarın 14.00 ila 1 Şubat Perşembe günü 07.00 saatlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki e-pasaport turnikelerinin bir süre hizmet veremeyeceği açıklandı.

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlere daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla e-pasaport turnikelerimizin sayısı artırılacaktır. Bu nedenle 31 Ocak 14.00 ile 1 Şubat 07.00 saatleri arasında e-pasaport turnikelerimiz kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.