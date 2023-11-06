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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemedi. Check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Güncel
  • 06.11.2023 20:35
  • Giriş: 06.11.2023 20:35
  • Güncelleme: 06.11.2023 22:08
Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemleri yeniden başladı
FOTOĞRAF: depophotos

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri uzun süre gerçekleştirilemedi. 


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamadı. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi. 

İlerleyen saatlerde işlemlerin yeniden başladığı bildirildi. 

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