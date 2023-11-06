Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemedi. Check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri uzun süre gerçekleştirilemedi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamadı. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.

İlerleyen saatlerde işlemlerin yeniden başladığı bildirildi.