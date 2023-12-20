Sadece adı 'Ekoköy', kendisi Lüks Villa Kent!

BirGün / EGE

İzmir Foça’da 510 dönüm mera alanı üzerine inşasına başlanan Ekoköy Projesi’ne karşı, Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Foça Nihat Dirim Meydanı’nda eylem gerçekleştirdi.

Ekoköy projesinin bir rant ve ekokırım projesi olduğu belirtilen eyleme, Foça Kent Konseyi ile İzmir Yaşam Alanları da destek verdi. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, Ekoköy Projesi ile ilgili bütün partilere dosya sunduklarını, projenin rant ve talan projesi olduğunu anlattıklarını söyledi. Sağlam, “Foça kamuoyunda olduğu kadar, İzmir kamuoyunda şaşkınlık ve tepkiye neden olan adı Ekoköy kendisi Lüks Villa Kent olan bir yağma projesi başladı” dedi.