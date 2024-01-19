Sağ muhalefet nereye gidiyor

Seçim öncesi sağ muhalif blokta yer alan partilerde bugün eksen değişimi yaşanıyor. Kimi milliyetçi, muhafazakâr söylemlerle iktidarın ardına hizalanırken kimi eleştiri önceliğini CHP’ye yöneltiyor.

Politika Servisi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalif bloktaki ittifaklar dağılırken partiler farklı eksenlere sürüklendi. Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, gerici kuşatma, dış politika gibi pek çok konuya sessiz kalan partilerin bir kısmı ana eleştiri oklarını ittifakın seçim öncesi amiral gemisi CHP’ye yöneltirken bir kısmı da iktidarın muhafazakâr-milliyetçi politikalarının arkasına dizildi. Partilerin bazıları ise Meclis sıralarında sessiz sedasız oturmakla meşgul.

İYİ PARTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel seçimlerdeki başarısızlığın tüm yükünü CHP’ye yıktı. İttifaklar siyasetini hedef alan Akşener, 81 ilde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. 14 Mayıs öncesi CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak öneren Akşener masadan kalkmış, tabanın baskısı sonucu geri dönmüştü. Akşener, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu ve Yavaş’ı belediye yönetimleri üzerinden topa tuttu. Pençe-Kilit Harekatı’nda yaşamını yitiren askerler için AKP, MHP ve Saadet Partisi ile ortak bildiriye imza atan İYİ Parti, CHP’nin “Sorumluların ardında dizilmeyeceğiz” çıkışını da eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da askerlere yönelik saldırının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra İYİ Parti Lideri Akşener’i de arayıp ‘bilgilendirdi.’ Partisinin çarşamba günü gerçekleşen son grup toplantısında konuşan Akşener, DEM Parti üzerinden yine CHP’yi hedef aldı. Akşener, “El sıkışın kardeşim, el sıkışın. Dürüst, açık bir şekilde DEM’le el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var? Hemen bütün her yeri alın” dedi.

DEVA PARTİSİ

AKP’den ayrılan ve bakanlık görevlerinde bulunan Ali Babacan’ın partisi de beklenen etkiyi gösteremedi. Tıpkı Gelecek Partisi gibi AKP’den ciddi bir kopuş gerçekleştiremeyen Babacan’ın partisi, seçim öncesi de seçimden sonra da varlık gösteremedi. CHP listelerinden Meclis’e giren parti, Gelecek ve Saadet’in Meclis grubu çalışmasına da dahil olmadı. Seçimlere giden süreçte etki alanını giderek kaybediyor.

DEMOKRAT PARTİ

6’lı Masa’nın en cılız bileşeni Demokrat Parti varlığını bile unutturdu. Meclis’e CHP listesinden 3 milletvekili sokan partide 27. Dönem Ordu Milletvekili Olan Cemal Enginyurt İstanbul, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun İzmir milletvekili oldu. Demokrat Parti de Saadet, Gelecek ve DEVA gibi hiçbir etkinlik gösteremedi.

SAADET PARTİSİ

Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, Filistin meselesi gibi konularda iktidara eleştirilerde bulunan Saadet Partisi, muhafazakârlık konusunda iktidar blokuyla boy ölçüşüyor. Erbakan’ın mirası ve AKP’ye muhalif muhafazakâr tabanı konsolide etme konusunda bilhassa Yeniden Refah Partisi ile yarışa giren Saadet, Meclis’e CHP listelerinden girmeye hak kazandı. Seçim sonrası ise Gelecek Partisi ile Meclis’te ortak grup kurdu. Ancak etkili bir muhalefet ortaya koyamayan parti, yerel seçimler için de 48 yerde belediye başkan adayını açıkladı.

GELECEK PARTİSİ

AKP’den ayrılan dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi, en etkisiz partilerden biri olarak kaldı. Davutoğlu, zaman zaman Erdoğan’ı eski defterleri açmakla tehdit etti. “Konuşursam yer yerinden oynar” diyen Davutoğlu ne konuştu ne de 14-28 Mayıs seçimlerinde etkili bir muhalefet geliştirebildi. CHP listelerinden Meclis’e giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile Meclis’teki ortak grupta yer aldı. Ancak ses getiren bir çıkışa imza atamayan partinin etki alanı güç geçtikçe eriyor.

ZAFER PARTİSİ

İttifak içinde yer almasa da seçimin ikinci turu öncesi eski CHP Lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli protokole imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ana eleştiri oklarını CHP’ye yöneltti. Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun “İki kişinin namusuna emanet edilmiştir” dediği ve Zafer Partisi’ne üç bakanlığın vaat edildiği protokolü açıkladı. Özdağ, Kars ve Iğdır’da ise DEM Parti adayına karşı Cumhur İttifakı adayına destek vereceklerini duyurdu. Ayrıca Zafer Partisi Gençlik Kolları, CHP İl Binası önünde Göktürk bayraklarıyla eylem düzenledi.