Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantına ilişkin konuştu. Koca, varyanta Türkiye'de henüz rastlanmadığını açıklarken "Vatandaşımız müsterih olsun eski günlere dönmek söz konusu değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ülkelerde görülmeye başlanan Eris varyantının Türkiye'de henüz tespit edilmediğini açıkladı. Türkiye'de tespit edilen varyantların hasta etme gücünün Omicron'dan yüksek olmadığını belirten Koca "Vatandaşımız müsterih olsun eski günlere dönmek söz konusu değil" dedi.

Dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını ve yeni bir aşılama dönemi olmayacağını vurgulayarak yurttaşların gripten korunur gibi bu hastalıktan da korunabileceğini söyledi:

"Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı, yani hasta etme gücü, Omicrondan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız. Kalabalık ortamlarda yaşlı ve kronik hastalarımız gripten kendilerini nasıl korumaları gerekiyorsa aynı şekilde korumaya devam edecekler. Hastalık belirtisi olanların da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil."