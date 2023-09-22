Sağlık emekçilerinden 'kurtlu yemeklere' tepki: Koşullar iyileştirilmiyor

Sağlık emekçileri, Urla Devlet Hastanesi'nde hastalara ve sağlık çalışanlarına verilen yemeklerden kurt, tırtıl, böcek ve çamur çıkmasına tepki gösterdi. Hastane önünde yapılan açıklamada, yemeklerin tutanaklara rağmen iyileştirilmediği belirtildi.

BİRGÜN EGE

Urla Devlet Hastanesi’nde son altı aydır hastalara ve sağlık çalışanlarına içinden kurt, böcek çıkan yemekler verildiği belirtildi. Çalışanlara ve hastalara verilen yemeklere tepki gösteren sağlık emekçileri, Urla Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) Urla Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Nevra Ayverdi, yemeklerle ve mutfaktaki hijyen sorunuyla ilgili olarak birçok kez tutanak tutulduğunu fakat şirketin herhangi bir iyileştirmeye gitmediğini söyleyerek, hastaların, refakatçilerin ve çalışanların sağlığı açısından durumun her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.

Ayverdi, "Hastanemizde yemek şiddetiyle ilgili ciddi sorunlar yaşanmakta ve bu son 6 aydır önüne geçilemez bir hal almış durumda. Özel bakım isteyen hastaların yattığı yoğun bakımlara adı kahvaltı olan ama yetişkinlerin doyuracak porsiyon ve hijyen kurallarına uymayacak şekilde poşetlerle tabak olmaksızın kahvaltı gelmekte. Protein desteği alması gereken hastalara aylarca süt verilmedi. Bildirmemize rağmen yemekhanemizde süt yok denilerek açıklama yapıldı. Hastaların süt ve su ihtiyaçlarını biz çalışanlar defalarca cebimizden karşıladık. Hasta yakınlarının yemekleri ve hastalara verilen yemekler porsiyon ve hijyenden çok uzak" dedi.

Ayverdi, şunları dile getirdi: "Son 20 gündür ortalama 6 defa görüşme yaptık. Buna rağmen arkadaşlarımızın yemekten tırtıl çıktı. Salataların içinde canlı kurtçuk mevcut. Diyabet hastalarına sabah kahvaltıda nişasta verilmemesi gerekirken patates salatası verilmekte. Yemekhanede yemekler soğuk, lezzetsiz ve kovalarla taşınıyor. Adına gece kahvaltısı dedikleri yemekte 5 tane zeytin, küflü peynir, küflü ekmek çıkıyor. Biz bu yemekleri yemiyor ve aylardır ya evimizden getiriyor ya da dışarıdan yemek getiriyoruz. Urla’daki şartlar göz önüne alındığında her ay en az 3 bin TL yemek masrafımız oluyor. Biz bu koşullarda bu masrafı nasıl karşılayabiliriz?"