Sağlıkçılar yemekleri boykot etti

Haber Merkezi

Bitlis'te sağlık emekçileri, kamu hastanelerinin yemekhanelerinin hijyenden uzak, yemeklerinin kötü ve porsiyonlarının yetersiz olduğunu belirterek, yemekleri boykot etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bitlis Şube Yönetim Kurulu ve Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği üyeleri dün Tatvan Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada "Hastane yemekhanelerindeki sorunlar, sadece lezzet eksikliği değil, aynı zamanda sağlıksız ve güvenilmez bir ortamın parçası olmamıza neden oluyor. İşyerlerinde yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu, sadece bireysel sağlık meselesi değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur" denildi. İyi beslenemeyen sağlık emekçilerinin sağlığının bozulduğu kaydedilen açıklamada, "Yemekhane koşullarında kalıcı bir iyileşme sağlamak için mücadele edeceğiz" denildi.