Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 731 TL

Ekonomi Servisi

BES-AR araştırmasına göre; açlık sınırı 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırı 56 bin 942 TL’ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 731 lirayı geçti.

BES-AR, ocak ayı gıda harcamaları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 21 bin 953 TL, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 712 TL. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 56 bin 942 TL’ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 731 TL olarak hesaplandı. BES-AR’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı belirtilerek, "Emekçiler barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. İktidar tarafından verilen her müjde kabusa dönüşüyor. Tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.