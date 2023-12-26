Yoksulluk sınırı son bir yılda 20 bin 713 lira arttı

Ekonomi Servisi

KAMU-AR araştırmasına göre, açlık sınırı 16 bin 483 TL'ye, yoksulluk sınırı da 47 bin TL'ye yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 TL, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 TL arttı. Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı 16 bin 483 TL'ye, yoksulluk sınırı da 46 bin 837'ye yükseldi. Araştırmada şu tespitlere yer verdi: "Türkiye’deki açlık ve yoksulluk riski büyümeye devam ediyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı. Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 835 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 791 lira arttı. 2023 yılının tümünde açlık sınırı 7 bin 424 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 298 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 713 liralık artış gösterdi." KAMU-AR’a göre bir ailenin dengeli beslenmesi için et ve yumurtaya 4 bin 537 TL, süt ürünlerine 3 bin 725 TL, meyveye bin 499 TL, sebzeye 2 bin 281 TL, ekmek, un ve makarna gibi ürünlere bin 409 TL harcaması gerekiyor.