Sağlıklı yurt yemeği talebi

KYK yurtlarında öğrenciler niteliksiz yemeklerle beslenmek zorunda. Bu nedenle birçok yurttan zehirlenme haberleri peş peşe geliyor. Öğrencilerin ortak talebi ise sağlıklı ve doyurucu öğünlerin kendilerine verilmesi.

Haber Merkezi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlarda sorunlar bitmiyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ortak sorunları arasında hijyen, beslenme ve güvenlik gibi temel başlıklar yer alıyor. Yurtlardaki beslenme ve hijyen sorunlarına dair haberlere neredeyse hergün bir yeni ekleniyor. Yurt içerisinde cirit atan fareler, yemeklerin içinden çıkan yabancı maddeler ve yetersiz porsiyonlar, öğrencilere reva görülmeye devam ediyor.

266 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Son olarak Isparta Yalvaç'taki KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerde akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve trileçe tatlısı sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdi. İhbar üzerine yurda çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 266 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisi ve koridorlarında serum tedavisi uygulanan öğrenciler, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

Öğrenciler, yemek sorununun büyük problem olduğunu belirterek "Gelen yemekleri çoğu zaman yiyemiyoruz. Sürekli yemeklerden arkadaşlarımız zehirleniyor. Hem fiziken hem psikolojik olarak yıpranıyoruz". dediler.

Son 1 ayda bazı KYK yurtlarında yaşanan zehirlenme olayları:

Zonguldak'ın Alaplı’daki KYK yurdunda 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Yalova KYK Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Kars Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrenciler besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde KYK yurdunda kalan 15 öğrenci patates haşlamasından zehirlendi.