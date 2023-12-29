Yine KYK yurdu: Isparta’da 110 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Isparta Yalvaç’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan 110 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar sonrası öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

22Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





