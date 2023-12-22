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Bir KYK yurdunda daha asansör düştü

Barınamıyoruz Hareketi, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün üst üste iki kez düştüğünü ve içeriden bulunan öğrencilerin fenalaştığını bildirdi.

Güncel
  • 22.12.2023 10:23
  • Giriş: 22.12.2023 10:23
  • Güncelleme: 22.12.2023 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
Bir KYK yurdunda daha asansör düştü
Fotoğraf: DepoPhotos

Barınamıyoruz Hareketi, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün iki defa düştüğünü ve asansörde bulunan öğrencilerin fenalaştığını belirtti.

Hareketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün" denildi. 

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