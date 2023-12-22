Bir KYK yurdunda daha asansör düştü
Barınamıyoruz Hareketi, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün üst üste iki kez düştüğünü ve içeriden bulunan öğrencilerin fenalaştığını bildirdi.
Barınamıyoruz Hareketi, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün iki defa düştüğünü ve asansörde bulunan öğrencilerin fenalaştığını belirtti.
Hareketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün" denildi.
Bir KYK'da daha asansör düştü!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 21, 2023
Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda asansör önce 7. kattan 4. kata bir süre sonra -1. kata düştü. İçinde bulunan arkadaşlarımız fenalaştı.
Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün @GSB_KYGM. pic.twitter.com/o6HvzWtKCm