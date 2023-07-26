Sağlıkta şiddet artarak sürüyor: Ordu'da hasta yakını doktora saldırdı!
Alınmayan önlemler sağlıkta şiddeti günlük vaka haline getirdi. Samsun'dan sonra Fatsa Devlet Hastanesinde de kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay, hasta yakını Ü.A. tarafından darp edildi. Saldırgan Ü.A., polis tarafından gözaltına alındı.
Sağlık emekçilerinin şiddete karşı önlem alınması yönündeki talepleri iktidar tarafından karşılık bulmazken, sağlıkta şiddet günlük vaka haline geldi.
Dün Samsun'da Doktor Ömer Özkan’a yönelik silahlı saldırı girişimi ve Rize Devlet Hastanesi'ndeki silahlı saldırı sonrası bu gün de Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde Opr. Dr. Okay Kurtbay hasta yakını Ü.A.’nın saldırısına maruz bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde Fatsa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ü.A., iddiaya göre Dr. Kurtbay'ı yumruk atarak darp etti. Doktor yaralanırken, Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.