Sağlıkta şiddet artarak sürüyor: Ordu'da hasta yakını doktora saldırdı!

Alınmayan önlemler sağlıkta şiddeti günlük vaka haline getirdi. Samsun'dan sonra Fatsa Devlet Hastanesinde de kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay, hasta yakını Ü.A. tarafından darp edildi. Saldırgan Ü.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel 26.07.2023 12:04 Giriş: 26.07.2023 12:04

Güncelleme: 26.07.2023 12:10 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA