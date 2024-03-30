Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı binanın bakımsızlığıyla ilgili video çekerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayan Tamer Karadağlı'ya bir video ile yanıt verdi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi’nin ortak kullandığı kültür merkezinin bakımsız olmasından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni suçladığı videoya gönderme yaptı.

Karadağlı'yı taklit eden bir video çeken Gökbakar, "İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor" dedi.

Şahan Gökbakar, çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor."

Ba ba ba ba ba!!! Ana!! 🤣🤣 https://t.co/CcCAlDTSh6 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 29, 2024

NE OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle ünlenen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı “rezalet” diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmişti.

Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, ‘İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış” diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek ise Belediye’nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesinde olduğunu belirterek "Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi" demişti.