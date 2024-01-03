Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Sahibinden.com platformuna erişimin normale döndüğü bildirildi.

Sahibinden.com platformuna erişimin normale döndüğü bildirildi.

Sahibinden.com'dan dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu sorunun ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Sahibinden.com'a dün geceden bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sorunu yaşanıyordu. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşmıştı.