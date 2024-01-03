Sahibinden yeniden erişime açıldı

Erişimi sorunu yaşanan Sahibinden.com'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır" denildi. Sitenin domain süresinin dolması üzerine başka kişi tarafından satın alındığı ileri sürülüyor. Şirket, bu iddiayı ise yalanlıyor. Öte yandan firma ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada çalışmaların tamamlandığını ve sitenin erişime açıldığını bildirdi.

En çok ziyaret edilen gayrimenkul, vasıta gibi ilanların yer aldığı platform olan Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor.

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

Şirketin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşandığı ifade edilerek, bu yüzden erişim sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

'DOMAIN KRİZİ' İDDİASI

Sahibinden.com'un 'domain' süresinin dolduğu, 'domain'in başka kişi tarafından satın alındığı ve bu nedenle siteye erişilemediği iddia ediliyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan konu olan olayda ABD’li bir domain firmasının sahibinden.com’un alan adını dondurduğu belirtiliyor.



Bahsi geçen ABD’li firma Network Solutions’ın internet sitesinde sahibinden.com’un alan adının kilitli olduğu bildirildi. Firma bunun gibi kilitlenme durumlarına bir takım nedenlerin yol açtığı bilgisini veriyor.

ALAN ADI SAHİBİ KİLİTLENME TALEP EDEBİLİR

Firmadan erişilen bilgilere göre bu gibi kilitlenmelerin yaygın nedenleri arasında alan adının iflas davası, ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor.



Ayrıca mevcut alan adı sahibinin alan adının kilitlenmesini talep etmesi halinde durumun yaşanabileceği söyleniyor.

İDDİA YALANLANDI

Söz konusu iddia üzerine ikinci bir açıklama yapan Sahibinden, haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Instagram yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/ firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."