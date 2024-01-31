Sahili işgal eden proje büyüyor

MUÇEV, Çevre Bakanlığı’na imar planını değiştirttiği yat limanı projesi için başvuru yaptı. Muğla'da yapılmak istenen 70 tekne bağlama kapasiteli yat projesi, doğal sit ve önemli doğa alanı sınırları içerisinde kalıyor.

Aycan KARADAĞ

Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Anonim şirketi (MUÇEV), Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye’de sahilleri işgal ettiği yat limanı projesini genişletmek için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede MUÇEV’in yat limanını büyütmesi için 30 Mayıs 2023 tarihinde imar planı değişikliğine gidildi. İmar planına bölge halkı itiraz etti ancak sonuç alınamadı. Şirket son olarak yat limanını genişletmek için, Bakanlığa başvuruda bulanarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Şirket, 45 tekne bağlanabilen marinanın kapasitesini 70'e çıkarmak istiyor. 7 bin 992 metrekarelik alanda yapılmak istenen proje; özel çevre koruma bölgesi, doğal sit ve önemli doğa alanı statüsünde bulunuyor. Proje bedeli 9 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Halime Şaman, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Proje, Selimiye mahallesinin doğal yapısına, turizmine, geçim kaynaklarına, denizin temizliğine ve mevcut alt yapı sistemine zarar verecek niteliktedir. Bağlanacak tekne sayısının artması denizin temizliğini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca bölge sit alanı. Çevresinde zeytinlikler bulunuyor. Bu proje bölgeye ciddi zarar verir. Konu hakkında çalışma yaparak hukuki girişimlerde bulunacağız. Marmaris dört koldan talan edilmek isteniyor. Bunlara izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

BÜROKRATLARIN ŞİRKETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. Şirketin yönetimi ise kamu yöneticileri ve AKP’li isimlerden oluşuyor.

Ticaret Sicil Gazetesi 21 Kasım 2023 ilanına göre, şirketin yönetim kurulu başkanı Erdal Türk. Türk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Türk, 2018 yılında AKP Karaman Milletvekilli aday adayı olmuştu.

Yönetimdeki isimler ise şu şekilde:

• Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Beben.

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık.

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu.

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu.

• Çevre Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun