Şahintepe halkı ranta karşı ayakta

Kentsel dönüşüme karşı direnen Şahintepe mahallesi sakinleri, AKP’li Başakşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Yurttaşlar "Mahalleyi biz kurduk, rantçılar göz dikti. 40 yıldır buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi

İstanbul’da Şahintepe Halk Dayanışması’nın çağrısıyla AKP’li Başakşehir Belediyesi önünde bir araya gelen yurttaşlar, mahalleleri hakkında verilen kentsel dönüşüm kararına karşı eylem gerçekleştirdi. Ranta ve talana geçit vermeyeceklerini vurgulayan mahalleli, “Bu mahalleyi biz inşa ettik, yaşanacak yer haline getirdik. Hiçbir yere gitmiyoruz” açıklamasını yaptı.

POLİS İZİN VERMEDİ

Başakşehir Belediyesi önünde dün bir araya gelen mahallelinin burada açıklama yapmasına polis izin vermedi. Mahalleli, polis barikatı önünde açıklama yaptı. Eylemde “Müteahhit başkan istemiyoruz”, “Hukuk yoksa direniş haktır” sloganları atıldı "Her yer rant mahali", "Mahalleme dokunma", "Evimizi, mahallemizi yağmalatmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Şahintepe Halk Dayanışması adına açıklama yapan Levent Aras “Bu mahalle bizimdir. 2000’lerde henüz yerleşimin dahi olmadığı Ispartakule, bir gökdelen cehennemine dönüşmüş ve mahallemizin dibine kadar gelmiştir. Yine 2000’lerde henüz bir ilçe dahi olmayan Başakşehir kurulmuştur. Ve bütün bunlar mahallemizi rantçıların hedefi haline getirmiştir. Bizi 40 yıllık mahallemizden sürgün etmek isteyenlere sesleniyoruz: Biz 40 yıldır bu mahalledeyiz" dedi.

Aras, on binlerce yoksul emekçinin yaşadığı mahallenin ‘rezerv alan’ olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayarak “Bu karara göre bakanlığın bu dönüşüm sürecinde olağanüstü yetkileri vardır. Bakanlık ise bu yetkileri, örneğin; polis zoruyla sabahın köründe ev yıkma yetkisini belediyeyle paylaşmaktadır" diye konuştu. 2020 yılında mahalle için hazırlanan imar uygulamasına değinen Aras, “İmar uygulaması ile rantsal dönüşümün son hazırlığı da tamamlanmıştır. Bu uygulama ile evlerimize Hazine arazileri ve Başakşehir Belediyesine, ait taşınmazlar ortak edilmiştir" diye konuştu.

BOYUN EĞMİYORUZ

Aras, özetle şunları söyledi:

“Bu imar uygulamasına bağlı olarak Başakkent AŞ ve Başakşehir Belediyesi, ‘Adanda çoğunluğu kazanırsak evinden olursun’ şeklinde söylemlerle, yoksul halkımıza gözdağı vermiştir. Bu gözdağı ile sözleşme adı altında belgeleri imzalatmayı dayatmıştır. Bu dayatmaları kabul etmeyen komşularımıza evinizi polis zoruyla yıkmaya geliriz, demektedirler. Bizler bu gözdağına boyun eğmiyor hem hukuki hem de fiili meşru mücadeleye devam edeceğimizi duyuruyoruz. Bizler Başakşehir Belediyesi’nin bütün yetki devirlerine dava açtık; yürütmeyi durdurma ve iptal kararları aldık. Bizler, Başakşehir Belediyesinin bu tutumunu rantsal dönüşümde ısrar olarak tanımlıyoruz. Bu usulsüzlükten vazgeçmesi için uyarıyoruz. Mahallemizin büyük bir kısmı ise Kanal İstanbul güzergahında, Kanal İstanbul’un yeşil alanı olarak ilan edildi. 2022’nin Ocak ayında yapılan imar uygulamasıyla bu bölgede oturan komşularımız Arnavutköy Hacımaşlı’ya sürgün edilmek istendi. Açtığımız davalarda, mahkemeler ‘Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni bir uygulama hazırlığındadır’ demesine rağmen bu imar uygulaması halen askıya çıkmamıştır. Bizler; hem Kanal İstanbul’un planlarının iptal edilmesini hem de bizim Hacımaşlı’ya sürgünümüzü öngören 2022 Ocak ayı imar uygulamasının iptal edilmesini istiyoruz. Deprem değil rantınız öldürüyor. Ranttan vazgeçin, halkın barınma hakkını gözetin.”

Açıklama sonrası mahallenin dilekçelerini belediyeye vermesine de engel olundu. Mahalleli, taleplerini içeren dilekçeleri avukatları aracılığıyla belediyeye gönderdi.