'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonundan ilk fragman

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Usta aktör Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonu 13 Kasım'da yayınlanacak.

GAIN platformunda yayınlanacak dizinin 2. sezonunun ilk fragmanı da yayınlandı. Fragman, GAIN'in sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin 2. sezonunda oyuncu kadrosuna Erdal Özyağcılar ve İlker Aksum gibi aktörler de katıldı.

Dizinin ikinci sezonu Disney Plus için çekilmiş ancak Disney'in tüm dünyada içerik alımlarını durdurması üzerine GAIN ile anlaşılmıştı.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı 2018 yapımı 'Şahsiyet' dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyordu. Dizinin ilk sezonu Puhu TV'de yayınlanmıştı.