Sahte psikolog kâbusu yaşattı

Sahte psikolog Gökçe Hız pskiyatri ilaçları dahi kullandırıp insanları mağdur etti. Mağdurlar suç duyurusunda bulunurken Psikiyatri Derneği Başkanı Yıldırım “Ortada bir halk sağlığı sorunu var” dedi.

İsmail ARI

Sahte psikolog ve psikiyatrist iddialarına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. O.B.Ş. ile Z.B.Ö., uzun süre terapi aldıkları Gökçe Hız’ın sahte psikolog olduğunu belirtti. Yaşadıklarını anlatan mağdurlar, Gökçe Hız ile psikiyatrist Mehmet Oğuz Hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Gökçe Hız ile Mehmet Oğuz’un “Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” gibi birçok suçtan yargılanmaları talep edildi. Kendisini psikolog olan tanıtan ve psikiyatrist gibi ilaçlar veren Gökçe Hız’n O.B.Ş. ile kurduğu iletişim tek tek anlatıldı. Dilekçede, “O.B.Ş. depresyon atakları geçirip psikolojik olarak çok büyük bir çıkmazın içine düştüğü dönemde Gökçe Hız psikiyatrik ilaçlardan bir tanesini reçete etmiş ve bu ilacı kullanması konusunda adeta baskı yapmıştır. Söz konusu ilacın bugün doktor kontrolü olmadan kullanılması göz göre göre bir insanın hayatını hiçe saymaktan başkaca bir şey değildir. Bu dönemde müvekkil yaşadığı depresyonlar sebebiyle zaten antidepresan tedavisi alıyor olmasına rağmen şüpheli Gökçe Hız'ın sözde tedavilerini uygulamak zorunda kaldığı için adeta hayatına kıyacak bir seviyeye gelmiştir. Gökçe Hız ilaç reçete edemeyeceği için yakın ilişkisi olan diğer şüpheli Mehmet Oğuz'un bilgileri ile O.B.Ş.’ye ilaç reçete etmiştir” denildi.

DİPLOMASI SAHTE

Gökçe Hız’ın zaten depresyonda olan O.B.Ş.’nin hayatını kabusa çevirdiğinin altı çizilen suç duyurusunda şu ifadeler de yer aldı: “Gökçe Hız., O.B.Ş., zaten çok büyük bir depresyondayken hayatını hiçe sayarcasına kullandırdığı ilaçlar sebebiyle müvekkilin uykuları gitmiş, iş hayatı kabusa dönmüş ve müvekkil hatta sonu gelmeyecek depresyonlara girmiştir. Gökçe Hız’ın iddia ettiği eğitim bilgilerinin de doğru olmadığı anlaşılmıştır.”

HAYATI İLE OYNADI

Suç duyurusunda, Gökçe Hız’ın Z.B.Ö.’nün de hayatını zindana döndürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “İlaçların dozları hakkında yorumlar yaparak müvekkil Z.B.Ö.’nün de hayatı ile adeta oynamıştır. Gökçe Hız hiçbir tıbbi yetkisi olmasa da Z.B.Ö.’nün o dönem kullanmakta olduğu ilaçların dozları hakkında emirler vermiş, açıklama ve telkinlerde bulunmuştur. Şüpheli Gökçe Hız'ın kullandırmaya çalıştığı ilaçlar, rutin grip ilacı mahiyetindeki ilaçlar değildir. Bu ilaçlar bugün kırmızı ve yeşil reçete ile yazılması gereken yüksek etkiye sahip psikiyatri ilaçlarıdır.”

TRAVMA AVCISI

Ayrıca sosyal medyada psikolog olarak tanıtılan Gökçe Hız’ın bir de “Gökçe'nin Yaşam Atölyesi” adı altında bir internet sitesi bulunduğu ve internet sitesinde “Gelin sizi sizden alıkoyan psikolojik travmaları bulup, beraberce yaralarınızı saralım” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Sitesinde “Travma avcısı” olarak tanıtılan Gökçe Hız ise BirGün’e yaptığı açıklamada psikoloji eğitimi almadığını kabul ederek “Suçlamalar doğru değil” dedi. Sosyal medya hesaplarından Gökçe Hız’ı psikolog olarak tanıtan Mehmet Oğuz ise “Hız’ın sahte psikolog olduğunu sonradan öğrendiğini ve hukuki süreç başlattığını” öne sürdü.

İHBARLARDA ARTIŞ VAR

Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede derneğe yapılan sahte psikolog ihbarlarında büyük bir artış olduğunu vurguladı. Çukur, “Psikologların bir meslek yasası yok ve bir ruh sağlığı yasası da yok. Bu konuda ciddi bir yasal boşluk var. Bir denetim mekanizması kurulmalı. Hatta geçmişte yine bu tür olaylar nedeniyle ‘diplomasını sor’ diye bir kampanya yapmıştık. Psikolojik sorunu olan kişilerde intihar riski yüksektir çünkü hassas dönemde geçerler. Sahte psikologlar insanlara birçok açıdan zarar verebilir” dedi.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Akgün Yıldırım ise “Özellikle sosyal medya üzerinden talep artırıcı yayınlar ve sahte unvanlı reklamlar ile eskiden de var olan bu durum giderek ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşmekte. Sahte psikolog ve psikiyatrist yanında meslek mensubu olup yetkisi olmayanlar da benzeri işleri yapıyorlar. Bir tıbbi tedavide temel kural önce zarar vermemektir çünkü her uygulama beden ve zihinde değişiklik yaratır ve bunun örseleyici sınırları bilinmelidir. Tıp eğitimi olmayanların bu bilgiye sahip olmaları en azından mevcut eğitim sisteminde mümkün değil. Psikiyatrik ilaçların hekim tarafından kullanımı ve sürdürülmesi için yüklü bir psikofarmakoloji bilgisi gerekir” diye konuştu.