‘Toplum sağlığı için meydandayız’

Haber Merkezi

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyeleri, meslek haklarını isteyerek ve daha iyi ruh sağlığı hizmeti sunmak istediklerini belirterek dün Ankara’daki Anıtpark Meydanı’nda bir araya geldi. Birçok kentten gelen psikologlar, “Psikologların özlük hakları düzenlensin”, “Unvanıma dokunma”, “Psikologlar meslek yasası istiyor” yazılı dövizler taşıdı. TPD üyeleri, taleplerini şöyle sıraladı:

• 50 yıla yakın süredir mücadelesi verilen Psikologlar Meslek Yasası’nın en kısa zamanda çıkarılmasını,

• Bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak, danışan merkezli ve hak temelli bir "Ruh Sağlığı Yasası"nın ülkemize en kısa sürede kazandırılmasını,

• Her bireyin ihtiyaç duyduğunda psikolog talebini karşılayabilecek, yeterli sayıda psikoloğun tüm kamu kurumlarında istihdam edilmesini,

• Psikologlara serbest çalışma hakkının verilmesini, ve buna uygun olarak sağlık meslekleri mevzuatının lisans eğitimi temel alınarak, uzmanlık alanlarının ise ek maddelerle düzenlenerek güncellenmesini,

• Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı müdahalelerine öncelik verilmesi amacıyla her kurum ve kuruluşta psikolojik destek hizmetlerini yürütecek psikolog sayısında artışa gidilmesini,

• Toplu sözleşmelerde imzalanan maddelerin tüm kamu kurumlarında görev yapan psikologları da kapsamasını,

• Tüm kamu kurumlarında psikolog olarak görev yapanlara ek sosyal hizmet tazminatı ödenmesini,

• Psikoloji eğitiminde düzeyin yükseltilmesi için lisans eğitim tercihlerinde sıralama ve puan barajı getirilmesini istiyoruz.