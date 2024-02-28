Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi gözaltına alındı

Osmanoğulları Ailesi'nin düğününde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret skandalının yankıları sürerken, Atatürk'e yönelik bir saldırı haberi de Sakarya'dan geldi. Akyazı ilçesinde bir kişi Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Anıtı tahrip eden kişi gözaltına alındı.

Güncel 28.02.2024 21:23 Giriş: 28.02.2024 21:23

Güncelleme: 28.02.2024 21:49 Kaynak: AA

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