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Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.30 itibarıyla denize giriş yasaklandı.

Güncel
  • 26.08.2023 17:44
  • Giriş: 26.08.2023 17:44
  • Güncelleme: 26.08.2023 17:49
Kaynak: İHA
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Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı

Sakarya’da denize kıyısı bulunan3 ilçede olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde saat 16.30 itibari ile yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, yurttaşllara uyarılarda bulundu. 

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