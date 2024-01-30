Sakine Kültür'ü katleden Özel Hareket Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın'a müebbet hapis cezası

Şırnak Silopi'de Mayıs 2022'de Sakine Kültür'ü işkenceyle öldüren İbrahim Barkın'a müebbet hapis cezası verildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 13 Mayıs 2022'de 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Sakine Kültür’ü öldürüp cenazesini yakan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın'a müebbet hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre İbrahim Barkın hakkında "tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü.

Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Barkın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Çok sayıda barodan avukat, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de duruşmayı izledi.

Sanık Barkın, mütalaaya karşı yazılı dilekçe sundu. Rosa Kadın Derneği'nin dosyaya katılma talebi, "suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADAN CEZALANDIRILSIN'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, müşteki avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini söyledi. Avukatlar, sanığın “haksız tahrik” indirimi yapılmadan cezalandırılmasını istedi. Avukatlar, sanık Barkın ile birlikte olay tarihinde araçta 2 kişinin daha olduğunun ancak bu kişilerin soruşturulmadığını belirtti. Avukatlar, söz konusu kişilerin tespiti yönündeki taleplerini yineledi.

Savcı, Barkın’ın “tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Barkın, "Pişmanım, keşke olay yaşanmasaydı, haksız tahrike maruz kaldım” şeklinde kendisini savundu.

Mahkeme, Barkın hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirime gidilmezken, sanık Barkın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.