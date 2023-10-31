Saldırılara sessiz kaldılar

Haber Merkezi

ÜniKuir Derneği’nin cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki adayların ve siyasi aktörlerin LGBTİ+’ları ve haklarını nasıl ele aldıklarını izlediği raporu yayımlandı.

Bianet‘in rapordan aktardığına göre, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayları arasında LGBTİ+ haklarına yaklaşımlar farklılık gösterdi. Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan katıldığı 139 farklı etkinlikte LGBTİ+’lara yönelik 57 nefret içerikli, ayrımcı veya düşmanlaştırıcı söylem üretirken, diğer adaylar LGBTİ+’ları neredeyse hiç gündemlerine almadı.

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı 91 etkinliğin hiçbirisinde LGBTİ+’lara yönelik hak temelli veya ayrımcı söylem üretmedi. Ata ittifakının adayı Sinan Oğan bir kez LGBTİ+’ları hedef alırken, Memleket Partisi’nin Muharrem İnce de bir kez LGBTİ+’ların haklarından bahsetti. Rapora göre Pervin Buldan ve Mithat Sancar, LGBTİ+ haklarına dair hiçbir söylemde bulunmadı. Erkan Baş, 29 etkinlikte 4 kez hak temelli söylemde bulunarak, LGBTİ+’lara yönelik en fazla hak temelli söylemde bulunan siyasi aktör oldu. İmamoğlu, 125 etkinlikte 1 ayrımcı söylemde bulundu.