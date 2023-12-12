Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül'e hakaret davası açıldı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin aynı zamanda akrabaları olan korumalarının saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında, bir saldırgana hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 17 Haziran günü Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin aynı zamanda akrabaları olan polis koruması Engin Kaplan ve boksör koruması Yücel Baysalı’nin saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında, saldırıdan sonra saldırganlardan Yücel Baysalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.



Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret” iddiasıyla hazırlanan iddianame Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme davanın CMK 251. Madde kapsamında kaldığı “basit yargılama usulü” ile yapılmasına karar verdi.

“CEZA ALIRSAM SALDIRGANLARDAN DAHA FAZLA CEZAEVİNDE KALACAĞIM”

İddianame savcısı hazırladığı iddianamede Aygül’ün “hakaret” suçundan ceza almasını ve TCK’nın 58. maddesinde öngörülen tekerrür hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Aygül daha önce yaptığı haberlerden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacağı ve alacağı ceza mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirileceği için tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aygül, şöyle konuştu:

“Saldırganlar haklarında açılan davaya göre ne kadar ceza alırlarsa alsınlar artık kapalı cezaevine geri dönmeyecekler, en fazla açık cezaevinde infaz edilecek cezaları. Ama ben bu davadan ne kadar ceza alırsam alayım, tamamını kapalı cezaevinde geçireceğim. Alacağım en düşük ceza bile, saldırganların cezaevinde kaldıkları süreden daha fazla olacak. İşte biz buna adalet diyoruz. Gerçekten çok adil. Ceza alıp almamak da çok önemli değil benim için artık. Kamu malını, halkın malını savunduğum için sokak ortasında öldürülmeye çalışıldım. Azmettiriciler ortada olmasına rağmen dokunulmadı."

SALDIRI DAVASI 14 ARALIK’TA

Tatvan Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarını haberleştiren gazeteci Sinan Aygül’e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin polis olan koruması Engin Kaplan ve boksör olan koruması Yücel Baysalı’nın “silahla kasten yaralama” suçundan tutuksuz yargılandıkları davanın ikinci duruşması 14 Aralık Perşembe saat 15:00’da Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Aygül’ü ağır yaralayan korumalar olaydan sonra tutuklansa da 14 Eylül'de ilk duruşmanın ardından tahliye edilmişlerdi. Duruşmanın ardından konuşan Aygül, "Artık kimsenin can güvenliği yok" demişti.