İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Aygül'e yönelik saldırı için 'kavga' dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis’in Tatvan ilçesinde belediyeyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran Sinan Aygül'ün Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani’nin koruması ve bir polis tarafından darp edilmesini 'kavga' olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tatvan Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarını haberleştiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün, 17 Haziran 2023’te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani’nin koruması ve bir polis tarafından saldırıya uğramasına 'kavga' dedi.

MLSA'nın aktardığına göre 19 Haziran 2023’te Yeşiller ve Gelecek Partisi (Yeşil Sol) milletvekili Cengiz Çandar, Aygül’e yönelik saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Önergeye saldırıdan dört buçuk ay sonra 3 Kasım 2023’te cevap veren İçişleri Bakanlığı, yapılan saldırıyı 'kavga' diye tanımladı.

Önergede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, başlatıldıysa soruşturmanın hangi aşamada olduğu ve şiddet uygulayan failler dışında azmettiriciler olup olmadığı da soruldu. Ayrıca Aygül’e saldırı sırasında çevrede en az iki başka güvenlik görevlisinin bulunduğuna dair iddialar hakkında bilgi istendi.

'HASTANE KARŞISINDA MEYDANA GELEN KAVGA'

Soru önergesinde 3 Kasım’da cevap veren Bakanlık, şunları belirtti:

"Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliği’nin 24 Haziran 2023 tarih ve 21988 sayılı yazısında özetle, Hastanesi karşısında meydana gelen kavga nedeniyle iki kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma süreci başlatıldığı, bu şahısların Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmalarına karar verildiği belirtilmiştir. Bilginize arz ederim."