Salondan, odadan sobayı uzak tutun

Kış aylarının gelmesiyle artan soba ve doğalgaz sobalarının kullanımlarına karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyaran mühendisler, “Doğalgaz sobalarını yatak odanıza kurmayın” dedi.

Doğa KÖSE

Kış aylarının gelişi ile ülkemizde artan soba ve doğalgaz sobası kaynaklı zehirlenmeler can alıyor. Son 1 hafta içinde en az 7 kişi sobadan zehirlenerek hastanelik oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Şube Basın Sözcüsü Ezgi Kılıç, sobadan yayılan karbonmonoksit gazına karşı dikkatli olunması yönünde çağrı yaparak sobaların özellikle yatak odalarına kurulmaması gerektiğini kaydetti.

LODOSLU HAVAYA DİKKAT!

Ezgi Kılıç, BirGün’e yaptığı açıklamada sobaların kurulum aşamasından önce bakım ve temizliğinin detaylı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Banyo ile yatak odalarına soba kurulmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Soba sıcaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir. Sobanın ısısından iyi yararlanabilmek için duvara çok yakın olmamalıdır. Soba ile en yakın duvar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Öte yandan sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır.”

Lodoslu havalarda ‘asla’ sobanın yakılmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı:

• Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine haiz olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir.

• Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı; baca çekişini arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır.

• İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.

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ÇADIRIN İÇİNDE TUTMAYIN

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çadır ve konteynerlerdeki sobalara karşı da uyarılarda bulunan Kılıç, soba ile çadır yüzeyleri arasındaki mesafe en 50 cm olması gerektiği söyledi. Kılıç, sobanın çadırın giriş kısmında bulunması gerektiğini özellikle uyumak için kullanılan kısımlara kurulmaması gerektiğini ekledi.