Şalter inecek, bu iş bitecek

MESS’le sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masadan kalkan Birleşik Metal-İş, grev uygulama kâğıdını fabrikalara asmaya başladı. İş bırakan işçiler, “Kazanana kadar devam. Şalter inecek, bu iş bitecek” dedi.

Emek Servisi

İşveren örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren 2023-2025 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Birleşik Metal-İş Sendikası, grev kararını işyerlerine asmaya başladı.

19 Ocak’ta 12 ilde, 63 Fabrikada 12 bin metal işçisiyle greve çıkmaya hazırlanan Birleşik Metal-İş üyeleri iş durdurma eylemlerine de devam ediyor. Dün greve çıkacak ilk grup işyerlerine grev kararları asıldı. İşverenler kârına kâr katarken kendilerinin yoksulluğa mahkûm edilmesine tepki gösteren işçiler, MESS'in sadaka anlayışıyla inşa etmeye çalıştığı kölelik düzenini yıkmak için eyleme gittiklerini söyledi.

YASAKLARI TANIMAYIZ

Sarkuysan işçileri, 1 saatlik iş bırakma eylemi yaparken iktidarın olası grev yasaklama kararını tanımayacaklarını belirtti.

Sarkuysan Fabrika

Anadolu Isuzu işçileri ise “İşyerlerimizde üretimden gelen gücümüzü kullanarak adım adım greve hazırlanıyoruz. Metal işçileri kazanıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyecek” dedi. Grev uygulama kâğıdını fabrikaya asan Cengiz Makina işçileri, “23 Ocak’ta grevdeyiz. Haklıyız, kazanacağız” derken Accuride işçileri ise “Artık grev kapıda, gerisini sen düşün MESS. Sadaka değil insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. MESS Grup işyerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak adım adım greve hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu. Karabük’teki Çelsantas işçileri de “Patronların kölesi olamayacağız” dedi.

Başöz Enerji işçileri, şunları dile getirdi: “Sözleşme hakkımız söke söke alırız. İşgal, grev, direniş. MESS’in metal işçilerine önerdiği açlık ve sefalet ücretini asla kabul etmiyoruz. Şalter inecek, bu iş bitecek.”

Yücel Boru

İŞ BIRAKMA SÜRÜYOR

İlk etapta greve çıkmayacak olan işyerlerinin işçileri ise iş durdurma eylemlerini sürdürüyor. Bursa Mudanya’da Türk Prysmian Kablo’da dün eylem yapan işçiler, işyerinin içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Birleşik Metal İş Şube Başkanı Gökhan Aydın, işçilere u bilgilendirmeyi yaptı: “Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda greve önce birinci grup çıkacak. Eğer grevimiz yasaklanırsa ikinci grup için grev kararı alınacak. İkinci grubun da grevi yasaklanırsa üçüncü grup da grev uygulamasına başlayacak. Grev uygulandığı gün greve çıkmayan fabrikalar da üretimden gelen güçlerini kullanarak dayanışma içinde olacak. Türk Prysmian Kablo işyeri de ikinci grup greve çıkacak işyerleri içerisinde. Grevle ilgili herhangi bir yasak gelirse dahi sendikamızın başkanlar kurulu grev yasağını dinlemeyip önceki gün uygulamaya devam edecek. Bunun dışında karşı taraftan teklife ilişkin bir bilgi gelmedi. Ama dün MESS Danışma Kurulu’nu toplamış. Kurulda ne karar çıktı bilinmiyoruz ama her an sendikaları toplayıp yeni bir teklifle gelebilirler. Metal işçilerinin kabul edemeyeceği bir sözleşmeyi imzalamayacağımızı başından beri söyledik. Eğer bir gelişme olmazsa ilk gruptan sonra grev uygulaması ortaya çıkabilir.”

Emek Partisi (EMEP) ise metal sektöründeki grev kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Hükümetin düşük ücrete dayalı ‘Ekonomik büyüme’ dayatmasına karşı insanca yaşam mücadelesi nasıl olur, işte bunun yolunu metal işçileri gösteriyor” denildi.

Grev kararı almayan tek sendika olan Özçelik-İş ise 15 Ocak’ta toplanacağını açıkladı. Özçelik-İş’in açıklamasında, “MESS’in hayat pahalılığı ve zorlu geçim koşullarımızı görmezden gelen tavrı karşısında sendikamız 15 Ocak 2024 tarihinde Genel Yönetim Kurulunu toplayarak, grev de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi masaya yatıracaktır” denildi.

Makina Takım

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MESS, TÜRK METAL’İ ÇAĞIRDI

Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Serkan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MESS tarafından bugün yeni bir görüşme için davet edildiklerini açıkladı. Öte yandan Ford Otosan’dan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde sendika tarafından grev kararı alındığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır” denildi.