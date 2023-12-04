‘Şampiyonlar Ligi’ karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada, ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı.

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada, ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı. Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu. Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.