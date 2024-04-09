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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor.

Spor
  • 09.04.2024 13:51
  • Giriş: 09.04.2024 13:51
  • Güncelleme: 09.04.2024 14:00
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarında Arsenal, Bayern Münih'i; Real Madrid ise Manchester City'i konuk edecek.

Yarın ise aynı saatte PSG-Barcelona ve Atletico Madrid-Dortmund maçları oynanacak.

Rövanş karşılaşmaları ise önümüzdeki hafta oynanacak. 

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