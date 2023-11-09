Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayraklı İsrail protestosu

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Kopenhag - Manchester United maçında sahaya giren bir taraftar, Filistin bayrağı açarak İsrail'in katliamlarını protesto etti.

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Galatasaray'ın da yer aldığı grupta oynanan Kopenhag - Manchester United maçında bir taraftar, sahaya Filistin bayrağı ile girdi.

Danimarka'da oynanan maçta üzerinde "Gazze'deki çocukları öldürmeye son verin", "Birlikte duralım" yazılı Filistin bayrağıyla sahada tur atan taraftar, stat görevlilerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Taraftarın İsrail protestosu nedeniyle bir süre ara verilen maç, protestocu taraftarın dışarı çıkarılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.