Şampiyonlar Ligi son 16 turu başladı: Madrid ve City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı. Dün oynanan maçları kazanan deplasman ekipleri rövanşlar için avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşık 2 ay aranın ardından başladı. Dün oynanan maçlarda Real Madrid deplasmanda Leipzig'i 1-0, Manchester City ise yine deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.

Madrid ekibinde Antonio Rudiger'in yokluğunda Madrid ekibinde Tchoumaneni stoperde yer alırken Jude Bellingham'ın eksikliğini Brahim Diaz kapattı. Maçın tek golü de 48. dakikada Diaz'dan geldi.

Daha sonra sakatlanan Diaz oyundan alındı. Real Madrid'de yalnızca Lucas Vazquez ve Joselu oyuna girdi, Arda Güler süre alamadı.

Dün akşam oynanan diğer maçta ise Manchester City, deplasmanda Kopenhag'ı Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ve Phil Foden'ın golleriyle geçti. Danimarka ekibinin tek golünü Mattsson kaydetti.

İngiliz ekibi maç boyunca yüzde 79 topa sahip olma oranı ile rakip kaleye 13'ü isabetli 27 şut gönderdi. City, kendi kalesine sadece 4 şut çekilmesine izin verirken ev sahibi ekibin kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam PSG-Real Sociedad ve Lazio-Bayern Münih maçları oynanacak. Maçlar TSİ 23.00'da başlayacak.