Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam oynanan maçlarda Borussia Dortmund deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalırken Inter ise kendi sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Spor 21.02.2024 10:04 Giriş: 21.02.2024 10:04

Güncelleme: 21.02.2024 10:13 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DepoPhotos