Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında bugün sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele edecek olan Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına bugün çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

AA