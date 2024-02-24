Şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in rekorunu kırdı

Bundesliga'da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayer Leverkusen, Bayern Münih'e ait en uzun süre maç kaybetmeme rekorunu kırdı.

Bundesliga'da Xabi Alonso yönetiminde adım adım şampiyonluğa ilerleyen nağmalup lider Bayer Leverkusen, Bayern Münih'e ait en uzun süre maç kaybetmeme rekorunu kırdı.

Dün akşam oynanan maçta kendi sahasında Mainz'ı 2-1 yenen Leverkusen, maç kaybetmeme serisini 33 maça çıkardı.

Daha önce Hansi Flick yönetimindeki Bayern, Aralık 2019 ile Eylül 2020 arasındaki 32 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Leverkusen, maç fazlasıyla Bayern Münih'in 11 puan önünde lider bulunuyor. Leverkusen, 23 maçta 19 galibiyet 4 beraberlik ile 61 puan topladı.

Leverkusen'in en yakın takipçisi Bayern Münih ise bu akşam TSİ 20.30'da Leipzig ile karşı karşıya gelecek.