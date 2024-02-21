Bayern Münih duyurdu: Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor

Bayern Münih, son dönemde aldığı kötü skorlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Bayern Münih, geçen sezon mart ayında göreve getirilen Thomas Tuchel'in sezon sonunda gönderileceğini açıkladı.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen tarafından yapılan açıklamada "Açık bir tartışma sonucunda, yaz ayında karşılıklı mutabakatla ilişkimizi sona erdirme kararına vardık. Hedefimiz 2024/25 sezonu için yeni bir baş antrenörle yeni bir yolu takip etmektir" ifadelerine yer verildi.

Tuchel ise "Bu sezon sonunda çalışma ilişkimizi sonlandırma konusunda anlaştık. O zamana kadar elbette en fazla başarıya ulaşmak için antrenör ekibimle birlikte elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" dedi.

2023 yılı mart ayında Julian Nagelsmann yerine getirilen Tuchel'in sözleşmesi normal şartlarda 2025'te sona eriyordu.

ÇIKTIĞI 45 MAÇTA 11 MAĞLUBİYET ALDI

Tuchel, sezonun büyük kısmında Bayern Münih'in aldığı skorlar ve saha içi performansı nedeniyle eleştirilirken son 3 maçın kaybedilmesinin ardından eleştiriler giderek arttı.

Ligde oynadığı son 2 maçta Leverkusen ve Bochum'a kaybeden Bayern Münih, lider Leverkusen'in 8 puan arkasına düşerken Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybetmişti.

Tuchel, Münih ekibinin başında çıktığı 45 maçta 28 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.