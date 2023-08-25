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Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.08.2023 16:55
  • Giriş: 25.08.2023 16:55
  • Güncelleme: 25.08.2023 17:02
Kaynak: İHA
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Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Fotoğraf: İHA

Samsun'un Havza ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza-Vezirköprü yolunda meydana gelen kazada, Ender Tütüncü (42) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez'in (25) kullandığı otomobil çarpıştı.

Yoldan çıkarak savrulan otomobillerden biri karayolunda seyir halinde olan Aslan Bilen'in (43) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kazada, her 2 sürücünün yanı sıra otomobillerdeki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen (43), Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık bebek Aplarslan Eğilmez yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ağır yaralanan sürücü Ayhan Eğilmez sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, tatil izni için memleketi Havza'ya geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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