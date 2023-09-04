Samsun'da sağanak etkili oldu: 13 ilçede eğitime ara verildi

Samsun Valiliği, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri dışındaki 13 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun'da 13 ilçede eğitime 1 (bir) gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde de yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiğinden 04.09.2023 Pazartesi günü 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent hariç tüm ilçelerimizde Mesleki Çalışmalar ve Uyum Eğitimlerine bir gün ara verilmiştir."