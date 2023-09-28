Samsun’da acı fatura Eroğlu’na

Mahir KANAAT

Süper Lig'de Samsunspor oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligin son sırasına yerleşince, geçen yıl takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Eroğlu ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldı. Samsunspor, Eroğlu yönetiminde bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi sonunda bir puanla son sırada kaldı.