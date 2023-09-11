Yarıda kalan Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu

TFF, yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada yarıda kalan Samsunspor - İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasının 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15 oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig… — TFF (@TFF_Org) September 11, 2023

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle maçın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakasının, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır" denildi.